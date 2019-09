Photo : vietjetair.com

Hanoï (VNA) - Une journée de recrutement d'hôtesses de l'air de la compagnie aérienne Vietjet a eu lieu le 31 août à Tokyo, au Japon, après des événements similaires tenues à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, également en août.

Cette journée de recrutement s’est déroulée au centre d’affaires TKP Shimbashi Shiodome, situé dans l’immeuble 2 Toyo Kaiji, le 4-24-8, Shinbashi, Minatoku, à Tokyo.

Vietjet compte organiser des événements similaires dans d'autres villes de par le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web à l’adresse : http://careers.vietjetair.com/Jobs/Vacancy/2029.

Pour l’heure, Vietjet exploite quatre liaisons directes entre le Vietnam et le Japon, et exploitera une cinquième ligne reliant Tokyo à Da Nang en octobre prochain. Vietjet est récemment devenu le premier transporteur à bas prix du monde à rejoindre la Fédération des organisations économiques japonaises (Keidanren), la plus grande fédération économique globale du Japon.

Fidèle à l'esprit de sécurité, de prix abordables et de ponctualité, Vietjet offre avec fierté des expériences de vol mémorables aux passagers, dans des avions modernes dotés de sièges confortables, agrémentées d'un choix de neuf délicieux repas chauds servis par des équipages de cabine agréables et conviviaux, le tout accompagné de services complémentaires avant, pendant et après les vols.

Vietjet offre des tarifs de billets flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes de ses clients. Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les dernières technologies de commerce électronique pour proposer divers produits et services.

Vietjet est membre de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018.

Vietjet exploite environ 400 vols quotidiens avec 116 liaisons desservant le Vietnam et des destinations internationales telles que Japon, Hong Kong (Chine), Singapour, République de Corée, Taïwan (Chine), Chine, Thaïlande, Myanmar, Malaisie et Cambodge. -VNA