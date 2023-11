Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam et Hong Kong (Chine) disposent d’une grande marge de manœuvre pour promouvoir une coopération intégrale dans de nombreux domaines comme le commerce, l’investissement, les services, la finance et la logistique, ont estimé des experts, lors d’un forum tenu le 20 novembre à Hô Chi Minh-Ville.

Les délégués lors du forum. Photo: VNA



La proximité géographique et culturelle est une condition favorable pour promouvoir la coopération entre le Vietnam et Hong Kong dans de nombreux secteurs, notamment le commerce, l'investissement et le tourisme, a déclaré Nguyên Van Quân, président du conseil d'administration de l'Institut de recherche sur le développement économique et commercial.

Le Vietnam et Hong Kong entretiennent des relations de coopération bilatérales qui se développent depuis de nombreuses années, avec une croissance continue des échanges commerciaux de plus de 10 % par an. En 2022, le Vietnam a exporté 10 milliards de dollars vers Hong Kong et importé 1,78 milliard de dollars de Hong Kong, en hausse de 19,8 %.

Hong Kong est actuellement le 5ème investisseur étranger au Vietnam avec 2 164 projets, un capital d'investissement total de près de 29,5 milliards de dollars, axés sur les domaines de l'industrie de transformation et de fabrication, de l'immobilier, de la production, de la distribution d'électricité...

Le Vietnam fait converger pleinement les facteurs qui intéressent les investisseurs internationaux en général et Hong Kong en particulier, tels qu'une politique stable, un grand marché et des ressources humaines abondantes, a déclaré Bui Dang Dung, ancien vice-président de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée nationale (AN).



Parallèlement, Hong Kong, grâce à sa force en tant que centre financier et bancaire de la région, peut relier le Vietnam à la région et aux principaux pays européens et américains, notamment dans le développement des sciences, des technologies, l'innovation, l'investissement, la finance, le commerce, la logistique, a analysé Bui Dang Dung.

Des produits vietnamiens présentés au forum. Photo: VNA



Selon Edmond Yue, de la Chambre générale de commerce de Hong Kong, les investisseurs de Hong Kong considèrent le Vietnam comme un marché attrayant et dynamique dans la région.



Lors de ce forum, les entreprises de Hong Kong souhaitent discuter et se rendre des usines de fabrication et des projets appelant à l'investissement des entreprises vietnamiennes pour promouvoir les opportunités de coopération, a dit Edmond Yue. -VNA