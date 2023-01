Réunion de Sen Vang à l'occasion du prochain Nouvel An lunaire (Tet). Photo: VNA Réunion de Sen Vang à l'occasion du prochain Nouvel An lunaire (Tet). Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Sen Vang, une fondation caritative vietnamienne à Berlin, a apporté son soutien à de nombreuses personnes défavorisées au Vietnam, en Allemagne, en Europe et en Afrique depuis sa création en 2014.Lors d'une réunion à l'occasion du prochain Nouvel An lunaire (Tet), la présidente de la fondation Duong Thi Bich Ngoc a fait savoir qu'au cours des neuf dernières années, Sen Vang a mis en relation de nombreuses associations caritatives, entreprises et donateurs pour aider les personnes défavorisées.La moitié des 425.000 euros (454.000 dollars) collectés depuis la création de la fondation ont été acquittés en trois ans de pandémie de COVID-19, a-t-elle noté.