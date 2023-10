L'ambassadeur Nguyen Quoc Dung et les épouses des ambassadeurs de plusieurs pays lors de l'événement. Photo : VNA

Washington (VNA) - Pour célébrer la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre), l'ambassade du Vietnam à Washington a organisé une fête intitulée " Ao dai - quintesssence de la culture vietnamienne".L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur vietnamien aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, et d’une centaine d’invités et délégués, dont les épouses de plusieurs officiels américains et ambassadeurs de différents pays.L'ambassadeur vietnamien a apprécié les activités de l'Association des épouses et des époux de l'ASEAN à Washington, ainsi que son initiative d'organiser cet événement significatif pour renforcer les échanges et les liens au sein de l'ASEAN et présenter les valeurs uniques de l'ASEAN aux amis et partenaires internationaux.Lors de la fête, les épouses des ambassadeurs du Vietnam, d’Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande, du Kazakhstan et du Kirghizistan, ont participé à un défilé de « ao dai ». Les organisateurs ont également aménagé un stand pour présenter des produits en soie vietnamiens et des plats traditionnels vietnamiens aux amis internationaux.Fort d’une histoire séculaire, l’Ao dài (tunique traditionnelle) est considéré comme le costume emblématique et symbolique des femmes vietnamiennes. À travers le temps, cet habit a su évoluer pour mieux s’adapter au goût esthétique de chaque période avant d’obtenir sa forme actuelle. -VNA