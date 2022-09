Un numéro de danse de la licorne à la fête. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Ayant pour thème "Connecter l'avenir de Kanagawa et du Vietnam", le fête du Vietnam dans la préfecture japonaise de Kanagawa en 2022 s'est ouverte le 10 septembre dans sa capitale côtière de Yokohama, réunissant un grand nombre de personnes des deux pays.



S'exprimant lors du festival, Yuji Kuroiwa, gouverneur de la préfecture de Kanagawa, a exprimé son souhait que cet événement serait chaleureusement accueilli par tout le monde et contribuerait à mettre en relation les habitants de Kanagawa, et les Japonais en général, avec le Vietnam.



Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hong Nam a affirmé que la fête contribuait à renforcer la solidarité et l'amitié, servant de base pour le développement des deux pays dans tous les domaines.



Organisé pour la première fois en 2015, la fête du Vietnam à Kanagawa est devenue l'un des événements d'échanges culturels annuels en vue de renforcer la compréhension, les échanges entre les peuples, les échanges culturels, musicaux et culinaires, promouvant ainsi l'image du Vietnam auprès des amis japonais, a-t-il fait savoir.



Durant deux jours, les visiteurs peuvent profiter de nombreuses performances culturelles, déguster des plats traditionnels du Vietnam. De plus, a lieu également un concours d'éloquence destiné aux étudiants internationaux à Kanagawa. -VNA