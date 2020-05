Capture d'écran de l'exposition de livres en ligne pour célébrer le 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh.

Hanoï (VNA) – Une exposition en ligne de livres s'est ouverte mardi pour célébrer le 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai).

Le public a la possibilité d'accéder à 700 publications et archives sur la vie, la carrière révolutionnaire, l’idéologie, la morale et le style de vie du Président Hô Chi Minh via trienlamsachhcm.book365.vn.

Organisée conjointement par la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti et le ministère de l’Information et de la Communication, l’exposition honore les grandes contributions et le dévouement du Président Hô Chi Minh, tout en exprimant gratitude et respect envers le grand leader vietnamien.

L’événement se poursuit jusqu’au 30 mai. –VNA