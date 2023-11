Des visiteurs lors du vernissage de l'exposition de calligraphie. Photo: VNA Des visiteurs lors du vernissage de l'exposition de calligraphie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une exposition de calligraphie a été inaugurée le 14 novembre au Temple de la Littérature à Hanoi, dans le cadre des activités visant à célébrer la Journée du patrimoine culturel vietnamien (le 23 novembre).Sont exposées 60 œuvres d'art de 16 calligraphes, disposées en combinaison avec l'application de la technologie de la lumière, offrant au public une perspective moderne sur l'art de la calligraphie.L'événement était basé sur l'idée d'apporter un souffle contemporain à la calligraphie, qui est généralement considérée comme un art classique. Les œuvres calligraphiques sont combinées avec la lumière, ce qui apporte de nouvelles couleurs et beauté à l'art.Le directeur du Centre d'activités culturelles et scientifiques de Van Mieu – Quoc Tu Giam, Le Xuan Kieu, a espéré que l'exposition servirait de source d'inspiration et de motivation aux calligraphes, en particulier aux jeunes, pour créer des œuvres plus innovantes à l'avenir, contribuant ainsi à promouvoir les activités culturelles au Temple de la Littérature.L'exposition dure jusqu'au 30 novembre. -VNA