Des visiteurs voient des documents historiques et des photos sur le Vietnam. Photo: VNA

Rome (VNA) - Une exposition de solidarité Vietnam-Italie "Gênes-Hai Phong : Deux ports, une histoire" et une exposition de photos "Vietnam : pays et homme" se sont ouvertes à Gênes le 13 novembre.Organisées par l'ambassade du Vietnam en Italie en collaboration avec la ville de Gênes, chef lieu de la région de Ligurie, l'Autorité portuaire de Gênes, la Confédération du travail de Gênes (CGIL), la Compagnie unique de Gênes, l'Association d'amitié Italie-Vietnam, ces expositions s'inscrivent dans le cadre de l'Année Vietnam-Italie 2023 à Gênes qui vise à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.L'ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung a exprimé son émotion d'être présent au port de Gênes. Il y a 50 ans, le navire Australe, dirigé par le capitaine Luciano Sossai, chargé de nourriture, de vêtements et de médicaments donnés par le peuple italie n pour le peuple vietnamien, avait quitté le port de Gênes pour se rendre à celui de Hai Phong.