Cérémonie de remise du certificat d'investissement au représentant de la société chinoise Shandong HaoHua Tire. Photo: VNA



Binh Phuoc (VNA) - La province de Binh Phuoc a délivré un certificat d'investissement à la société chinoise Shandong HaoHua Tire pour son projet d'usine de pneus Haohua, d'un capital total de 500 millions de dollars, lors d’une cérémonie tenue le 11 septembre.



Il s'agit du projet avec le plus grand investissement étranger (IDE) jamais enregistré dans cette province du Sud-Est.



L'usine de fabrication de pneus Haohua sera implantée sur 43 hectares dans la zone industrielle Minh Hung SIKICO. Sa mise en service est prévue au troisième trimestre 2025.



Wang Keqiang, président de la société Shandong HaoHua Tire, a déclaré que l'usine fabriquera des pneus radiaux semi-acier et tout acier pour voitures et autres véhicules, avec une capacité prévue de 14,4 millions de pneus par an, pour une valeur annuelle de 770 millions de dollars.



Une fois opérationnelle, l'usine contribuera à l'augmentation de la part de l'industrie dans l'économie de Binh Phuoc et créera pour plus de 1.600 emplois locaux.



La présidente du Comité populaire provincial, Mme Tran Tue Hien, a déclaré que l'un des principaux intrants du projet est le caoutchouc naturel et synthétique, avec une consommation totale prévue d'environ 120 420 tonnes par an, dont 96 506 tonnes achetées au Vietnam. Le projet devrait contribuer à augmenter les revenus de l'industrie du caoutchouc de Binh Phuoc, qui possède la plus grande superficie d'hévéas du pays avec plus de 240 000 hectares, favorisant la restructuration économique et augmentant les revenus de la population locale.



La présidente du Comité populaire provincial a affirmé que la province s'engage à accompagner les investisseurs dans la mise en œuvre du projet et à créer des conditions optimales en termes de politiques, d'environnement d'investissement et d'affaires.



Ces dernières années, l'économie de Binh Phuoc a maintenu une croissance stable. Au cours du premier semestre de 2023, son taux de croissance économique a atteint 7,27%, le plus élevé de la région Sud-Est, et se classant au 14e rang national.

Au cours des huit premiers mois de 2023, Binh Phuoc a attiré 26 projets d'IDE, pour un capital total enregistré de 710 millions de dollars, soit 2,37 fois plus que le plan annuel. Pour la première fois, Binh Phuoc est entrée dans le Top 10 des localités attirant les plus d'IDE du pays au premier semestre de cette année. -VNA