A la nouvelle de l'attentat à la bombe perpétré le 3 janvier 2024 dans la ville de Kerman, dans le sud-est de l'Iran, qui a fait plus de 100 morts et près de 200 blessés, le président Vo Van Thuong a envoyé le 4 janvier un message de condoléances au président iranien Ebrahim Raisi.

Le Vietnam condamne fermement l'attentat à la bombe perpétré le 3 janvier 2024 dans la ville de Kerman, dans le sud-est de l'Iran, qui a fait des centaines de morts et de blessés.

Au nom des dirigeants de Hô Chi Minh-Ville, le général de division Nguyen Van Nam, commandant du commandement de Hô Chi Minh-Ville et président de l'Association municipale d'amitié Vietnam-Cambodge a rendu visite le 4 janvier, et a offert des fleurs aux cadres et au personnel du Consulat général du Cambodge dans la mégapole du Sud, à l'occasion du 45ème anniversaire du renversement du régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier 1979) au Cambodge avec l’aide opportune des soldats volontaires vietnam