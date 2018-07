Hanoi, 19 juillet (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyen Duc Loi, membre du Comité central du PCV et directeur général de l'Agence vietnamienne d’information (VNA) a participé à une série d’activités à Cuba et en République dominicaine.

Nguyen Duc Loi, membre du Comité central du PCV et directeur général de l'Agence vietnamienne d’information prend la parole à la 24ème réunion annuelle du Forum de Sao Paulo à La Havane. Photo : VNA

Lors de la séance plénière spéciale tenue le 17 juillet dans le cadre de la 24ème réunion annuelle du Forum de Sao Paulo à La Havane, Nguyen Duc Loi a présenté une intervention sur les relations spéciales entre le leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro, et le Vietnam.

Le plus grand forum politique annuel d’Amérique latine et des Caraïbes a réuni 625 délégués de 51 pays et de 168 organisations. Quarante-cinq résolutions et déclarations sur différentes questions politiques et sociales de la région ont été adoptées.

De nombreux dirigeants latino-américains et caribéens se sont engagés à renforcer la solidarité entre les partis de gauche dans la région et dans le monde.



Pendant son séjour dans la nation caribéenne, la délégation vietnamienne a également été reçue par le président du Conseil d'État et des ministres de Cuba, Miguel Díaz-Canel, et par le membre du Bureau politique et secrétariat du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC), Mercedes López Acea.



Il a également rencontré le secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale des relations extérieures du PCC, José Ramón Balaguer, et Víctor Gaute, secrétaire du Comité central du PCC.



La délégation vietnamienne a aussi eu des séances de travail avec des organes de presse de Cuba, ainsi qu'avec des partis politiques participant au Forum de Sao Paulo.



Du 11 au 13 juillet, la délégation du PCV avait visité la République dominicaine. Elle avait eu des rencontres séparées avec le président du Sénat et secrétaire général du Parti de la libération au pouvoir, Reinaldo Pared Pérez; et le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie, Miguel Mejía.



Elle avait également rencontré le ministre des Affaires étrangères Miguel Vargas et assisté à un événement en hommage au président Ho Chi Minh à Santo Domingo. - VNA