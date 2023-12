Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique du PCV et la ministre autralienne des Affaires étrangères Penny Wong. Photo: VNA

Séance de travail avec la gouverneure de la Nouvelle-Galles du Sud, Margaret Beazley Photo: VNA

Canberra (VNA) – Une haute délégation du Parti communiste du Vietnam ( PCV ), conduite par Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, président du Conseil théorique central, a effectué les 4 et 5 décembre une visite de travail en Australie.Durant son séjour à Canberra et Sydney, la délégation du PCV ont eu des séances de travail avec la présidente du Sénat Sue Lines, la ministre des Affaires étrangères Penny Wong, le co-ministre du Commerce Tim Ayres, la gouverneure de la Nouvelle-Galles du Sud Margaret Beazley, le ministre en chef du Territoire de la capitale australienne Andrew Barr, la présidente de la Commission des droits de l'homme Roselind Croucher et des responsables de l’Institute Lowy.La délégation du PCV a également rendu visite aux responsables de l'ambassade du Vietnam à Canberra et du consulat général du Vietnam à Sydney.Lors de ces séances de travail, Nguyen Xuan Thang a déclaré se réjouir du développement vigoureux du partenariat stratégique Vietnam- Australie ces dernières années. La confiance mutuelle est renforcée, les relations économiques et commerciales se sont développées de manière positive, la coopération dans l'éducation, la formation, les sciences et technologies, la défense et la sécurité est élargie.Le Parti et l'État vietnamien apprécient et souhaitent continuer à porter le partenariat stratégique à une nouvelle hauteur, faisant des deux pays des partenaires économiques de premier plan l'un pour l'autre et approfondissant leur coopération dans des domaines potentiels tels que la transformation énergétique, la transformation numérique, la réponse au changement climatique, la connexion des connaissances et l'innovation, a déclaré Nguyen Xuan Thang.Les responsables australiens ont déclaré que l'Australie attachait de l’importance à sa coopération intégrale avec le Vietnam, notamment la coopération étroite et efficace entre le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, la Commission des droits de l'homme et l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh dans la formation de cadres et de gestionnaires, la garantie des droits de l'homme et de l'égalité des sexes ainsi que dans la mise en œuvre de projets de coopération au développement.Les deux parties ont convenu de concrétiser les contenus de la coopération entre les deux pays dans le nouveau contexte, promouvoir les relations bilatérales pour répondre aux besoins et aux aspirations des peuples, des entreprises et des localités des deux pays. -VNA