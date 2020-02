La présidente de la Commission centrale de la sensibilisation auprès des masses Truong Thi Mai et le secrétaire général du Front sandiniste de libération nationale et président nicaraguayen Daniel Ortega. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par la secrétaire du Comité central du Parti, présidente de la Commission centrale de la sensibilisation auprès des masses Truong Thi Mai, a effectué du 8 au 11 février une visite de travail au Nicaragua.

La dirigeante vietnamienne a eu des entrevues avec le secrétaire général du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) et président nicaraguayen Daniel Ortega, le vice-président Rosario Murillo, le président du Parlement nicaraguayen Gustavo Porras, le ministre des Affaires étrangères Denis Moncada. Elle a travaillé avec les responsables du FSLN à Managua, une délégation de la Jeunesse Sandiniste, et visité la province de Masaya et de Granada.

Truong Thi Mai a félicité le Nicaragua pour ses réalisations, notamment dans le développement socioéconomique, la garantie de la sécurité sociale, la réduction de la pauvreté, la protection de l’environnement, le développement agricole, la construction des infrastructures, la santé, l’éducation, le développement des entreprises…

Elle a présenté les acquis obtenus par le Vietnam durant son processus de développement, notamment une trentaine d’années de mise en œuvre du Renouveau. Elle a affirmé que le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens souhaitent approfondir les relations d’amitié traditionnelles avec le Nicaragua. Elle a souhaité voir les deux parties multiplier l’échange de délégations, partager des expériences, en particulier dans la direction et la gestion du pays.

Le secrétaire général du FSLN et président nicaraguayen, Daniel Ortega, a affirmé que le Nicaragua prenait en haute considération les relations d’amitié traditionnelles et de solidarité avec le Vietnam et souhaitait accélérer la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, les infrastructures, la médecine traditionelle…

Dans le cadre de cette visite, le PCV et le FSLN ont signé un accord de coopération pour promouvoir les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité et de coopération intégrale pour la période 2020-2025.

Truong Thi Mai et la délégation vietnamienne sont allés fleurir le Mémorial des leaders révolutionnaires Carlos Fonseca, Tomas Borge, Jose Santos Lopez, fondateurs du FSLN. -VNA