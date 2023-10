Délégués vietnamiens et représentants de Lemhannas. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Dans le cadre d'une visite de travail du 4 au 8 octobre en Indonésie, une délégation du Conseil théorique central, conduite par son vice-président Pham Van Linh, a eu des rencontres avec des représentants de plusieurs instituts d’études pour partager des expériences liées aux travaux auprès des religions et des ethnies.Le 5 octobre, la délégation vietnamienne a travaillé avec l’Institut national de résilience (Lemhannas). Au nom des dirigeants de cet établissement, le professeur Ikrar Nusa Bhakti a émis le souhait d’étudier des expériences vietnamiennes concernant la gestion et la résolution des problèmes religieux et ethniques, ainsi que le développement national.De son côté, le professeur associé et docteur Pham Van Linh a apprécié le rôle de l’Indonésie en Asie du Sud-Est, soulignant que le Parti et l'État vietnamiens s’intéressent toujours à la promotion de l'identité culturelle nationale et de la grande union nationale.Le 6 octobre, la délégation vietnamienne a travaillé avec l’Institut des Sciences Sociales et Humaines (ISSH). Elle a émis le souhait d’étudier des expériences indonésiennes relatives à la résolution des problèmes ethniques et religieux, à la préservation et à la promotion de l’identité culturelle des ethnies..Le président de l’ISSH, Ahmad Najib Burhani, a estimé qu’il existait de nombreuses questions sur lesquelles les deux parties pouvaient coopérer dans un avenir proche, telles que le développement des valeurs humaines, le développement économique, la sécurité nationale...-VNA