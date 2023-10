Séance de travail entre la délégation du Conseil central de la théorie et de la critique littéraires et artistiques et certaines organisations et associations à Berlin, en Allemagne . Photo: VNA

Berlin (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail en Allemagne, une délégation du Conseil central de la théorie et de la critique littéraires et artistiques, conduite par son président Nguyen The Ky, a eu le 10 octobre une séance de travail avec certaines organisations et associations communautaires, culturelles et artistiques en Allemagne.Nguyen The Ky a déclaré que sa visite de travail visait à travailler avec des organisations allemandes ainsi qu'avec des organisations et associations vietnamiennes pour contribuer à l’élaboration et au perfectionnement des lignes directives du Parti, des politiques et lois de l'État en matière de littérature et d'arts à l'horizon 2025, à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification nationale.Le Conseil souhaite également évaluer la coopération dans les domaines de la littérature et des arts avec des partenaires étrangers, ainsi que les activités culturelles et artistiques au Vietnam et celles de la communauté vietnamienne à l'étranger, a-t-il indiqué.Durant son séjour, la délégation du Conseil central de la théorie et de la critique littéraires et artistiques travaillera avec des responsables du Festival international du film de Berlin (Berlinale), de l'Institut Goethe de Berlin, de l'Association Allemagne-Vietnam et d'autres organisations et associations. -VNA