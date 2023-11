Taylan Coskun, membre du Conseil national du Parti communiste français (PCF) (droite), reçoit la délégation de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation. Photo: VNA

Paris (VNA) - Une délégation de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation conduite par son chef adjoint Tran Thanh Lam, a effectué du 8 au 11 novembre une visite en France pour étudier les activités de presse, d'édition et d'information étrangère dans ce pays.



La délégation a travaillé avec Taylan Coskun, membre du Conseil national du Parti communiste français (PCF), et Anthony Daguet, secrétaire général chez l'Humanité.



Anthony Daguet a informé la délégation vietnamienne du travail de communication du PCF ainsi que des défis auxquels l'Humanité est confronté dans le contexte d'une forte transformation numérique.



A cette occasion, le chef adjoint la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation, Tran Thanh Lam, a offert à Anthony Daguet la version en français du livre "Certaines questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong.



En travaillant avec les dirigeants de l’Association d'amitié franco-vietnamienne (AAFV), la délégation vietnamienne a étudié les activités du magazine Perspectives. En tant qu'agence d'information de l'AAFV, Perspectives présente des images et des informations sur la situation au Vietnam, contribuant ainsi à renforcer l'amitié et la coopération entre les gouvernements et les peuples des deux pays.



A cette occasion, la délégation vietnamienne a également travaillé avec l'ambassade du Vietnam en France, et rencontré les correspondants d’organes de presse vietnamiens en France, notamment l'Agence vietnamienne d'Information, le journal "Nhan Dan" (Peuple) et la Voix du Vietnam.



Durant son séjour, la délégation est allée déposer des fleurs au buste du Président Hô Chi Minh à Montreuil et a assisté à la Journée culturelle vietnamienne au Centre culturel du Vietnam en France, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e du partenariat stratégique Vietnam-France. -VNA