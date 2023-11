Séance de travail entre la délégation de Hai Phong et l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey . Photo : VNA

Un mémorandum d'accord a été signé entre la PANYNJ, la ville de Hai Phong et des investisseurs Vietnam-États-Unis. Photo : VNA

New York (VNA) - Une délégation de Hai Phong, dirigée par Le Tien Chau, secrétaire du Comité municipal du Parti, a effectué une visite de travail à New York, aux États-Unis, le 20 novembre.La délégation a eu une séance de travail avec l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey (PANYNJ) et des investisseurs américains pour explorer les potentiels et opportunités de coopération.Lors de la réunion, Le Tien Chau a présenté les atouts de Hai Phong, en particulier son statut de grand centre portuaire du Nord, et du Vietnam en général. Il a émis le souhait de promouvoir la coopération avec la PANYNJ afin d'exploiter tous les potentiels et les atouts de chaque partie.Pour sa part, Bethaan Rooney, directrice de la PANYNJ, a apprécié les atouts de Hai Phong , notamment son potentiel en matière de logistique et de transport maritime. Elle a affirmé son désir d'explorer les opportunités de coopération avec la ville vietnamienne dans les temps à venir.Un mémorandum d'accord a été signé entre la PANYNJ, la ville de Hai Phong et des investisseurs Vietnam-États-Unis, dont la société par actions de technologies de télécommunications de Saigon (Saigontel), la compagnie de développement urbain Kinh Bac et la compagnie Energy Capital Vietnam.Ce mémorandum porte sur l'étude du projet de complexe d'aéroport international de Tien Lang, de port de Nam Do Son, de système ferroviaire, de centre logistique et de centre commercial de Hai Phong.-VNA