Hanoï (VNA) - L'artiste Linh San, conservatrice adjointe de l'organisation artistique The Outpost qui fonctionne sur le principe d'un musée privé miniature à Hanoï, a reçu les Seed Awards 2023 du Fonds Prince Claus des Pays-Bas.

Connue artiste multidisciplinaire, Linh San est titulaire d'une licence en littérature de l'Université nationale d'éducation de Hanoï et sa pratique s'étend de la poésie, les images en mouvement et à la céramique. Dans ses œuvres, elle dépeint les moments poétiques, simples et contemplatifs de la vie quotidienne. Les œuvres littéraires de San prennent souvent la forme de poésie en prose, reflétant sa façon de penser : un flux de pensées et d’images mentales jaillissant à travers des terrains de récits et d’émotions reliés par des liens imaginatifs.

Les poèmes de San ont été publiés dans The Margins, Poetry Translation Centre et dans diverses anthologies. Ses courts métrages ont été projetés, entre autres, à l'Institut Goethe de Hanoï, à l'Université Thai Nguyen et au Musée national d'Indonésie. En 2022, Linh San a présenté sa première exposition personnelle intitulé "No longer holding a cloud" à A Space à Hanoï.

Le Fonds Prince Claus a été créé en 1996 et parrainé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères pour honorer les individus et les organisations ayant une approche progressiste et moderne dans le domaine de la culture et du développement. -VNA