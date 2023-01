Le mont Marapi commence à cracher des avalanches de cendres le 7 janvier. Photo : PVMBG

Jakarta, 9 janvier (VNA) - L'Agence nationale de recherche et de sauvetage de l’Indonésie (Basarmas) a évacué 164 alpinistes de la région du volcan en éruption du mont Marapi dans la ville de Padang, de la province de Sumatra occidental, le 8 janvier.Le chef de la ville de Padang, Abdul Malik, a déclaré qu'ils avaient grimpé sur Marapi et que la montagne avait commencé à cracher des avalanches de cendres le 7 janvier.Il a révélé que les grimpeurs avaient été découverts lors d'une opération de recherche et de sauvetage menée par Basarnas en coordination avec les forces compétentes et la population locale.Auparavant, le volcan Marapi avait commencé à cracher des cendres vers 6 h 11 le 7 janvier. Dans l'après-midi du 8 janvier, un total de 22 éruptions avaient été enregistrées et le danger dans cette zone volcanique avait été élevé au niveau II - un niveau d'avertissement.Les autorités compétentes de la province de Sumatra occidental ont interdit les activités d'escalade dans la zone volcanique de Marapi jusqu'à ce que la situation revienne à la normale.- VNA