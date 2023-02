Hanoi (VNA) – Le président de l’Association des collectionneurs d’antiquités de la province de Bac Ninh, Nguyên Thê Hông, est parvenu à racheter le sceau en or “Hoàng dê chi bao” (trésor de l’Empereur) de la dynastie des Nguyên, a annoncé lundi 13 février le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, ajoutant que des procédures sont en cours pour rapatrier cette antiquité précieuse.

Le président de l’Association des collectionneurs d’antiquités de la province de Bac Ninh, Nguyên Thê Hông, est parvenu à racheter le sceau en or “Hoàng dê chi bao” (trésor de l’Empereur) de la dynastie des Nguyên. Photo : nld.com.vn

Après des négociations directes, Nguyên Thê Hông a acheté ce sceau en or pour plus de 6,1 millions d’euros.

Auparavant, en octobre 2022, la Maison de ventes aux enchères française Millon, fondée en 1928, avait mis aux enchères 329 antiquités, dont le sceau en or “Hoàng dê chi bao” sculpté en 1823 sous le règne du roi Minh Mang (1820-1841) de la dynastie des Nguyên.

Ce sceau, d’un poids de 10,78 kg, est le plus grand, le plus beau, le plus précieux et le plus important du genre de la dynastie des Nguyên. Utilisé pour les activités publiques et politiques tout au long d'une période historique, il porte des valeurs historiques et culturelles importantes. – VOV/VNA