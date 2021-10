Le viaduc piéton au point d’intersection des rues Hoang Minh Giam et Nguyen Thi Thap dans l’arrondissement de Thanh Xuan. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le viaduc piéton au design unique est situé au point d’intersection des rues Hoang Minh Giam et Nguyen Thi Thap dans l’arrondissement de Thanh Xuan, capitale Hanoï.

Les ouvriers finalisent plusieurs volets du projet pour le mettre en service. Le viaduc a un point de départ situé sur le trottoir de la rue Hoang Minh Giam (adjacent au parc du lac Nhan Chinh) et ses point finaux se situent sur le trottoir de la rue Nguyen Thi Thap. Depuis le pont, les gens peuvent admirer le paysage des deux rues et des espaces verts du parc du lac Nhan Chinh. Le Comité de gestion des projets d'investissement dans la construction de l’arrondissement de Thanh Xuan en est maître d’ouvrage.

Le viaduc a une longueur totale de 49 m, la partie piétonne sur le viaduc a une largeur de 4 m. La limite de hauteur des véhicules circulant en dessous est de 4,75 m. Les escaliers sont conçus pour aider les personnes âgées et les enfants à marcher facilement. Situé à côté de nombreux appartements et écoles, l'intersection des rues Hoang Minh Giam et Nguyen Thi Thap connaît une forte densité de trafic aux heures de pointe. Le passage supérieur pour piétons en forme de Y devra aider les piétons à traverser la rue en toute sécurité. Une fois les travaux terminés, le viaduc sera équipé de lumières LED.

« La plupart des viaducs pour piétons à Hanoï ont une conception simple. C'est la première fois que je vois un ouvrage avec un design aussi unique. J'espère que ce viaduc contribuera à aider les gens à traverser la rue en toute sécurité et à économiser du temps de déplacement” a dit Son Tung, habitant dans l’arrondissement de Thanh Xuan.

Il s'agit d'une belle construction, considérée comme ayant le plus beau design parmi les ponts piétonniers actuels de la capitale vietnamienne. Les travaux devraient être achevés au deuxième trimestre de cette année. Se promenant souvent ici, Dao Ngo Bao Phuc a partagé : “Je trouve qu'il est nécessaire d'installer un viaduc dans cette zone. Parce qu'il assurera notre sécurité à chaque fois que nous traversons la route”.

Photo: VNA

Selon le Bureau de la culture et de l'information (Comité populaire de l’arrondissement de Thanh Xuan), il s'agit de l'un des projets de l’arrondissement pour célébrer le 25e anniversaire de sa création (1996 - 2021).

Nguyen Van Thanh, habitant de l’arrondissement de Thanh Xuan, a déclaré : « J'espère que le viaduc sera bientôt mis en service. Parce que je dois me déplacer deux fois par jour le matin et l'après-midi depuis ma maison dans la rue Nguyen Thi Thap pour la zone à côté du parc Thanh Xuan pour travailler. Je vois que ce pont piéton est conçu avec un design moderne, les escaliers sont pratiques pour les personnes âgées”. En forme de Y, ce passage supérieur pour piétons peut être considéré comme un ouvrage emblématique de l’arrondissement de Thanh Xuan.

Le Tran Trung Hieu, étudiant de 2ème année de l’Université du Travail et des Affaires Sociales, a dit qu'il habite dans la rue Lang Ha et qu’il va à l'école tous les jours par l’intersection Hoang Minh Giam-Nguyen Thi Thap.

“Aux heures de pointe, beaucoup de voitures et de gens passent. Ce sera plus pratique pour les piétons et les cyclistes qui veulent traverser la route s’il y a un viaduc pour piétons. Hanoï a beaucoup de viaducs pour piétons, mais je vois ça super beau. Il y a quelques jours, moi et des amis sommes venus ici pour prendre des photos, en attendant le jour de l'inauguration du viaduc”, a dit Le Tran Trung Hieu.

C'est la première fois qu'un pont piéton en forme de Y est construit dans la capitale vietnamienne. À ce jour, la structure et la forme de l’ouvrage ont été pratiquement achevées. -VNA