Hanoi (VNA) – La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) a annoncé qu’elle organisera un train spécial le 17 novembre pour desservir les visiteurs du Festival du design créatif de Hanoi 2023 désireux d’explorer l’usine ferroviaire de Gia Lâm.

Construite en 1905, l’usine ferroviaire de Gia Lâm était la première usine de train d’Indochine - qui englobait le Vietnam mais aussi le Cambodge et le Laos - qui assemblait des moteurs et des wagons. Photo : Département de la culture et des sports de Hanoi.



Le train LH1 partira de la gare de Long Biên, à 19h05, et le train LH2, de la gare de Gia Lâm, à 22h25, reliant le centre-ville au district suburbain de Gia Lâm, au prix modique de 20.000 dôngs pour un aller simple.



L’usine ferroviaire de Gia Lâm, la première usine de train d’Indochine construite en 1905 par les Français pour tirer parti de l’industrie ferroviaire à cette époque, fait partie des principaux lieux du Festival du design créatif de Hanoi 2023, les autres étant le château d’eau de Hàng Dâu et le jardin fleuri de Van Xuân et la gare de Long Biên.



Pendant les 10 jours du festival, les trains LH3 et LH5 relieront la gare de Hanoi à la gare de Gia Lâm le matin, et les trains LH4 et LH6 l’après-midi, créant des conditions favorables permettant aux visiteurs de s’immerger dans le festival sur les lieux différends.