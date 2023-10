L’Union des Jeunes et Étudiants vietnamiens en France (UEVF) a organisé avec succès son 10e Congrès pour le mandat 2023-2025, le 28 octobre à Paris. Avec la participation d’une soixantaine de délégués, le Congrès a permis d’élire un comité exécutif de 25 membres, avec Nguyen Phan Bao Thuy réélu à la présidence.

D’une longueur 18,7km avec six voies, la route côtière Ha Long-Cam Pha dans la province de Quang Ninh (Nord) est considérée comme l’un des itinéraires côtiers les plus beaux du Vietnam. Outre de magnifiques paysages, le long de la route, il y a des montagnes rocheuses, la mer et des zones urbaines modernes avec de nombreuses belles œuvres architecturales.