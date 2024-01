Remise de cadeaux à des enfants d'origine vietnamienne. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Dans le cadre d’un programme intitulé «Têt joyeux pour les personnes d’origine vietnamienne au Cambodge», près de 500 cadeaux et bourses d'études sont remis du 21 au 23 janvier à des personnes d'origine vietnamienne au Cambodge.



Ce programme est co-organisé par la société de publicité Golden Lotus, le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville, l'Association Khmer-Vietnam au Cambodge (KVA) et l'ambassade du Vietnam au Cambodge.



Les bénéficiaires sont des élèves, des enseignants et des enfants des responsables de l'Association Khmer-Vietnam au Cambodge, ainsi que plusieurs ménages d'origine vietnamienne qui vivent dans des conditions difficiles dans la capitale Phnom Penh et la province de Kandal.



Selon son président Sim Chy, l'Association Khmer-Vietnam au Cambodge collaborera avec l'ambassade du Vietnam, ainsi qu'avec des organisations et des entreprises, pour organiser prochainement de nombreux programmes visant à aider les personnes d'origine vietnamienne à améliorer leurs conditions de vie.



À l'occasion du Nouvel An lunaire 2024, de nombreuses entreprises et philanthropes vietnamiens ont également rendu visite et offert des cadeaux à des familles d'origine vietnamienne en difficulté dans différentes régions du Cambodge. -VNA