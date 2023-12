Bangkok (VNA) - Le rôle du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale a connu une transformation significative, marquée par son importance croissante en tant que centre manufacturier et source d'exportations à forte demande, selon un article publié le 11 décembre sur le site web nationthailand.com.

Depuis le début de l'année 2023, le Vietnam a attiré plus de 25 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE). Les flux d'IDE en provenance de la Chine ont été les plus élevées, avec 8,2 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois, soit deux fois plus qu'au cours de la même période de l'année dernière. Les experts du secteur affirment que la croissance croissante des IDE propulse le Vietnam vers le haut de la chaîne de valeur.

L'article a cité la parole de Fion Ng, directrice exécutive de la société BW Industrial, affirmant qu'elle a constaté une très forte augmentation des demandes de location de plus de 75 % par an. Plus de 40 % des exportations totales du Vietnam sont en réalité des biens liés à la haute technologie. Cela se reflète également dans le profil des locataires de BW Industrial, où plus de 40 % des grands espaces d'usine de l'entreprise sont occupés par des entreprises des secteurs de la haute technologie et de l'électronique.

Un bas coût de la main-d'œuvre et une plus grande connectivité ont rendu le Vietnam extrêmement attractif pour les entreprises mondiales. Le Vietnam avait signé 15 accords de libre-échange avec tous les principaux partenaires économiques et fait également partie de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et du Partenariat économique régional global (RCEP). -VNA