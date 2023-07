Photo : VNA





Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Un séminaire national sur la conservation des tortues marines et des mammifères marins a eu lieu les 26 et 27 juillet au Centre d'éducation environnementale du Comité de gestion du Parc national de Con Dao (Ba Ria-Vung Tau).



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Un séminaire national sur la conservation des tortues marines et des mammifères marins a eu lieu les 26 et 27 juillet au Centre d'éducation environnementale du Comité de gestion du Parc national de Con Dao (Ba Ria-Vung Tau).

Les participants évaluent les résultats de la mise en œuvre du Plan d'action national pour la conservation des tortues marines du Vietnam au cours de la période 2016-2025, présentent des résultats de la conservation des tortues marines et mammifères marines. Le séminaire donne aussi des orientations et propose des solutions pour conserver les tortues marines et les mammifères marins dans les temps à venir.

Ils précisent les difficultés actuelles comme le manque de finances pour la mise en œuvre des tâches et des projets ; le manque de contenus concernant le contrôle et la prévention du commerce illégal et le traitement des violations et des trafics des tortues marines. En plus, il n'y a pas de rôles clairs et précis confiés pour les forces de l'ordre telles que les Douanes, les forces de gestion du marché, les forces armées, les forces de contrôle de la pêche... Ils citent aussi la pollution de l'environnement marin de plus en plus grave, la surexploitation des produits aquatiques, en particulier des tortues marines et d’autres espèces rares.



Dans les temps à venir, il faut renforcer la communication sur la conservation des tortues marines ; donner la priorité au déploiement de mini stations de sauvetage dans certaines localités où les tortues marines sont réparties, procéder à la mise en place de stations de sauvetage des tortues marines dans les zones de pêche clés.