Hanoi (VNA) – Le district de Kon Plong, dans la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre) a été touché par un tremblement de terre de magnitude 3,6 mercredi midi 19 juillet, marquant le 10e séisme frappant la région depuis le 15 juillet.

Carte de l’épicentre d’un tremblement de terre de magnitude 3,6 survenu dans la province de Kon Tum, le 19 juillet. Photo : igp-vast.vn

Selon le Centre d’information sur les tremblements de terre et d’alerte aux tsunamis de l’Institut de géophysique, le séisme s’est produit à 11h45, avec son épicentre à une profondeur d’environ 10,1 kilomètres.

Plus tôt, la région a été secouée par neuf tremblements de terre mesurant de 2,5 à 3,0 sur l’échelle de Richter entre le 15 et le 18 juillet. Cependant, ils ne présentaient aucun risque de catastrophe.

Les tremblements de terre se produisent fréquemment et continuellement à Kon Plong depuis 2021. Récemment, leur fréquence et leur ampleur ont augmenté.

Le tremblement de terre le plus fort qui a frappé la région ces dernières années a été un séisme de magnitude 4,7 enregistré le 23 août 2022.

Le Dr Nguyên Xuân Anh, directeur de l’Institut de géophysique, a conseillé aux résidents locaux et aux autorités de prêter attention aux facteurs de résistance sismique dans la construction.

Les autorités à tous les niveaux devraient régulièrement vulgariser et instruire les gens sur les mesures à prendre pour prévenir, éviter et minimiser les dommages lors de forts tremblements de terre. – VNA