Le secrétaire du CC du PCV, président de la Commission de l’économie du Parti, Nguyen Van Binh (droite) et le secrétaire du Comité du Parti de la province du Hunan, Du Jiahao. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, président de la Commission de l’économie du Parti, Nguyen Van Binh, a affirmé la volonté du Vietnam de resserrer ses relations avec la Chine.

Le responsable du Parti a reçu jeudi 29 novembre à Hanoï le secrétaire du Comité du Parti de la province du Hunan, Du Jiahao, en visite de travail au Vietnam, souhaitant que les deux parties réalisent sérieusement la conception commune des hauts dirigeants des deux pays et renforcent les contacts et échanges afin d'améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale.



Il a aussi souhaité que le Hunan et les localités du Vietnam renforcent le partage d'expériences en matière de construction du Parti, de développement socio-économique et de collaboration économique et commerciale, ce contribuant ainsi à l’approfondissement des liens bilatéraux.



Du Jiahao, pour sa part, a exprimé sa conviction que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien accomplirait sûrement les tâches définies par le 12e Congrès national du Parti.



Il a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple chinois souhaitaient renforcer le partenariat de coopération stratégique intégrale avec le Vietnam, ajoutant que la Chine s'engageait à continuer de faciliter les échanges et les réunions de haut niveau, à renforcer la confiance politique et à promouvoir la connectivité stratégique avec le Vietnam.



Le Hunan est prêt à stimuler sa coopération mutuellement bénéfique avec les localités vietnamiennes dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation et du tourisme, jetant ainsi une base solide pour l'amitié entre les deux Partis, les deux nations et les deux peuples chinois et vietnamien. .



Le même jour, le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Hanoi, Nguyen Duc Chung, s’est entretenu avec Du Jiahao.



Les deux parties se sont informées de la situation du Parti et de leurs pays respectifs et ont discuté des mesures de dynamiser la coopération entre Hanoi et le Hunan. -VNA