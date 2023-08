Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Un programme de rencontre et d’échange a eu lieu mercredi 16 août à Hô Chi Minh-Ville, réunissant des représentants de familles lao et cambodgiennes dont les enfants sont adoptés par des familles vietnamiennes, et des représentants de ces familles vietnamiennes.

Des étudiants lao et cambodgiens se renseignent sur l’histoire du Vietnam. Photo: VNA

Dans son allocution, la présidente du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, Trân Kim Yên, a souligné que l’amitié traditionnelle entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge a été cultivée par des générations de dirigeants et de peuples des trois pays et a créé un fondement solide pour qu’ils se tiennent côte à côte pour promouvoir le développement de chaque pays, ainsi que leur voisinage et leur amitié spéciale.

Elle a souligné l’importance du programme "Familles vietnamiennes avec des étudiants lao et cambodgiens à Hô Chi Minh-Ville ", grâce auquel les échanges populaires ont été renforcés, tandis que les résidents locaux et les étudiants lao et cambodgiens acquièrent une meilleure compréhension de l’amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les pays.

Le programme est une chance pour les étudiants des deux pays voisins de découvrir la vie quotidienne des familles vietnamiennes. Il est également destiné à soutenir les étudiants qui doivent vivre loin de leur famille, a ajouté la responsable.

Cette année, l’échange entre les familles engagées dans le programme se déroule du 15 au 19 août avec des activités telles qu’un rassemblement avec les familles vietnamiennes adoptant des étudiants lao et cambodgiens ; une visite à l’Université de médecine Pham Ngoc Thach, où étudient plus de 160 étudiants lao et cambodgiens, et des visites des sites historiques et culturels du Vietnam.

En 2023, 67 familles vietnamiennes, 91 étudiants lao et 14 étudiants cambodgiens participent au programme, qui a attiré 33 familles vietnamiennes et 48 étudiants lao et cambodgiens l’année dernière. – VNA