Photo d'illustration : https://www.philstar.com/

Hanoï, 15 novembre (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un prêt de 400 millions de dollars pour aider les Philippines à réaliser leur stratégie budgétaire à moyen terme et à financer leur reprise économique post-pandémique en mettant davantage l'accent sur la mobilisation des revenus.La banque a déclaré qu'il s'agissait de son premier prêt d'orientation politique dédié à la réforme de la mobilisation des ressources intérieures (DRM).Selon la BAD, le prêt contribuera à répondre au besoin de ce pays d'Asie du Sud-Est de remédier aux incohérences dans les politiques fiscales afin de renforcer la conformité fiscale, de réduire l'évasion fiscale et de générer davantage de revenus provenant d'activités et de produits qui ont un impact significatif sur l'environnement ou contribuent au changement climatique.Aekapol Chongvilaivan, économiste principal de la BAD pour les finances publiques, a déclaré que le programme DRM se traduirait par un ratio impôts/PIB plus élevé et garantirait un financement durable pour le pays alors qu'il s'efforce d'atteindre ses objectifs dans le cadre du Plan de développement des Philippines 2023-2028. - VNA