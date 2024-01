Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans le cadre d’une percée médicale historique, le Vietnam a connu le premier accouchement réussi d’un bébé en plus de trois semaines après avoir subi une opération cardiaque fœtale.

Le bébé est né le 30 janvier par césarienne, suscitant des émotions de la part de l’équipe de chirurgiens. Cette naissance a marqué une étape importante non seulement au Vietnam, mais constitue également le premier exemple réussi de chirurgie cardiaque fœtale en Asie du Sud-Est.Nguyên Thi Thanh Huong, directrice adjointe de l’Hôpital pédiatrique n°1 à Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que l’opération avait duré 25 minutes. Après la naissance, l’équipe de soins intensifs néonatals de l’Hôpital Tu Du et le service de néonatalogie de l’Hôpital pédiatrique n°1 ont évalué l’état du bébé. Heureusement, le bébé montrait des signes de santé prometteurs avec un niveau de SpO2 de 89 %, respirant de manière autonome."Je n’ai jamais ressenti de telles émotions dans la salle d’opération. Ce cas est remarquable, dépassant les attentes de l’équipe médicale. Le bébé a pleuré fort à la naissance", a-t-elle partagé.Initialement, les médecins avaient prévu la nécessité d’une supplémentation immédiate en oxygène après la naissance. Cependant, l’imagerie échographique directe au cours de l’intervention chirurgicale a révélé un excellent flux sanguin dans l’artère pulmonaire rétrécie, éliminant ainsi le besoin immédiat d’une intervention dans les premiers stades de la vie.Après la naissance, le bébé fera l’objet d’une surveillance et d’une évaluation continues à l’unité de soins intensifs néonatals de l’Hôpital pédiatrique n°1 à Hô Chi Minh-Ville. Les experts réévalueront la situation et planifieront le traitement à long terme du bébé.Trân Ngoc Hai, directeur de l’Hôpital Tu Du et chirurgien principal, a souligné la respiration normale du bébé et le contact peau à peau avec la mère après avoir coupé le cordon ombilical. La grossesse réussie a duré 37 semaines et 4 jours."Les médecins étaient très émus. Les cas de nourrissons sans valvules artérielles pulmonaires sont généralement très graves, avec un mauvais pronostic. Mais aujourd’hui, le bébé est très bien né. Les progrès des nouveau-nés changeront toutes les heures et nous les surveillerons de près", a-t-il expliqué.

Le bébé, pesant 2,9 kg, est né à 9h17 le 30 janvier. Photo : BVCC



La détermination de la mère a motivé toute l’équipe médicale."J’ai été profondément ému lorsque j’ai vu la mère allongée sur la table d’opération, les larmes coulant à flots. C’est le résultat du courage de la mère, et sa détermination est la motivation de toute l’équipe car c’est le premier cas au Vietnam. Même si nous "avons tout préparé pour assurer la sécurité, la détermination de la famille et le courage de la mère ont été la force motrice de toute l’équipe", a fait savoir Nguyên Thi Thanh Huong.Le 4 janvier, des médecins de Hô Chi Minh-Ville ont pratiqué avec succès une chirurgie cardiaque fœtale sur le bébé, puis sur un fœtus de 32 semaines souffrant de malformations cardiaques congénitales. Il s’agissait du premier cas de chirurgie cardiaque prénatale au Vietnam et en Asie du Sud-Est, faisant du rêve de sauver un enfant atteint de malformations cardiaques congénitales dans le ventre de sa mère une réalité pour les médecins vietnamiens.Selon les experts, la technique de chirurgie cardiaque fœtale ne s’est développée qu’au cours des cinq dernières années, avec des procédures réussies réalisées au Brésil et en Pologne.La mère, une femme de 28 ans du centre-ville de Dà Nang, après avoir détecté des anomalies dans le cœur du fœtus, a été transférée pour observation à Hô Chi Minh-Ville. A l’Hôpital Tu Du, à 26 semaines de grossesse, les médecins ont décidé d’intervenir dans une période critique et ont procédé à trois consultations.À 32 semaines et cinq jours de grossesse, la vie du bébé était en danger. Une consultation urgente avec l’hôpital pour enfants 1 a conclu qu’une intervention prénatale immédiate pour dilater la valvule de l’artère pulmonaire était nécessaire, sinon le fœtus risquait de mourir dans l’utérus. S’il naît immédiatement, le bébé pourrait rencontrer des complications potentiellement mortelles peu de temps après l’accouchement.Le directeur de l’Hôpital Tu Du, Trân Ngoc Hai, a souligné que l’intervention prénatale est une solution urgente pour sauver la vie du fœtus encore dans l’utérus. Le taux de réussite des interventions dans l’utérus est plus élevé qu’après la naissance, car le fœtus dispose d’un remarquable mécanisme d’auto-guérison sans laisser de cicatrices, grâce aux cellules souches.Les grands hôpitaux spécialisés de Hô Chi Minh-Ville envisagent de créer des équipes pour l’anesthésie chez les adultes, l’intervention prénatale, le cathétérisme cardiaque et les soins intensifs néonatals pour les césariennes d’urgence. Ces équipes seront prêtes à effectuer une chirurgie fœtale et un accouchement en cas de complications.Le 4 janvier, les médecins ont effectué une intervention cardiaque fœtale à 9h05, en utilisant une aiguille 18G pendant près de 40 minutes. Les résultats échographiques ultérieurs ont révélé une bonne circulation sanguine dans la valvule de l’artère pulmonaire du fœtus, sans fuite de liquide autour du cœur. La mère est sortie saine et sauve le 8 janvier. - VNA