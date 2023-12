Un paradis pour aigrettes au cœur de la ville de Da Nang

Ces dernières années, un îlot le long de la rivière Han, au pied du pont Tran Thi Ly dans la ville de Da Nang (Centre), est devenu un refuge de milliers d'aigrettes. Malgré l’ambiance animée de la ville, les échassiers sont de plus en plus nombreux, créant une attraction supplémentaire pour les nombreux touristes et photographes.