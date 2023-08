Un pangolin de 8 kg capturé par un habitant de la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong. Photo: VNA Un pangolin de 8 kg capturé par un habitant de la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Un pangolin capturé par un habitant du district de Cai Rang, de la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, sera remis au parc national d'U Minh Ha dans la province voisine de Ca Mau.

Ce propos a été affirmé par Nguyen Minh Hien, chef de la sous-département du développement rural et de la protection des forêts de Can Tho. Il a déclaré que l'animal était gardé par un habitant de Can Tho en attendant les responsables du parc national d'U Minh Ha.

Le 5 août, Nguyen Van Chien, un habitant du quartier de Phu Thu, district de Cai Rang, a attrapé un pangolin de 8 kg alors qu'il pêchait près de chez lui. Il a immédiatement informé le sous-département du développement rural et de la protection des forêts de Can Tho.

Le pangolin est une espèce animale sauvage, rare et menacée dont la chasse, le commerce et la consommation sont strictement interdits. Le Vietnam abrite deux espèces de pangolin, le pangolin Sunda (Manid javanica) au Sud et le pangolin chinois (Manis pentadactyla) au Nord.

Selon Nguyen Minh Hien, son sous-département remettrera un certain nombre d'animaux sauvages qu'ils ont récemment reçus au parc national d'U Minh Ha pour les relâcher dans la nature. -VNA