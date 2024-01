L’économie circulaire devient une tendance inévitable et prend de plus en plus d’ampleur dans de nombreux pays ; y compris le Vietnam. La transition de l’économie linéaire traditionnelle à une économie circulaire est considérée comme une solution efficace, contribuant à maintenir la croissance économique tout en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement.

Le ministre d'État du ministère de l'Environnement du Japon Yagi Tetsuya et le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Le Cong Thanh ont coprésidé le 8e dialogue sur la politique environnementale Vietnam-Japon qui s'est tenu sous forme hybrique le 12 janvier à Hanoï.

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a demandé aux ministères, organes et Comités populaires des provinces et grandes villes de promouvoir l'application de la loi et la communication sur la conservation de la biodiversité et la protection de la faune.