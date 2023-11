Vladimir Moiseenko, directeur du centre de cancérologie Napalkova à Saint-Pétersbourg, l'un des principaux établissements de diagnostic et de traitement du cancer de Russie. Photo : VNA

Moscou, 23 octobre (VNA) - Vladimir Moiseenko, directeur du centre de cancérologie Napalkova à Saint-Pétersbourg, l'un des principaux établissements de diagnostic et de traitement du cancer de Russie, a exprimé son intérêt à renforcer davantage la collaboration dans le traitement du cancer avec le Vietnam lors d'un récent entretien avec le Agence de presse vietnamienne.Vladimir Moiseenko, également membre de l'Académie russe des sciences, a déclaré que le cancer était en augmentation dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement comme le Vietnam. Le succès du traitement du cancer dépend en grande partie de la détection précoce, et il est crucial de se concentrer sur l’identification des tumeurs à un stade précoce.Selon l'oncologue, la Russie met activement en œuvre des programmes de détection précoce et plus de 50 % des patients diagnostiqués à un stade précoce peuvent être complètement guéris. Lorsque la maladie atteint ses stades avancés, le traitement vise principalement à prolonger la vie ou à assurer une meilleure qualité de vie aux patients.Le centre de cancérologie de Napalkova, doté d'installations modernes conformes aux normes internationales, réalise plus de 40 interventions chirurgicales et dispense quotidiennement une radiothérapie à 350 patients.Napalkova est prête à soigner les patients vietnamiens contre rémunération, a déclaré Moiseenko, ajoutant que le centre coopère avec les hôpitaux d'oncologie du Vietnam depuis cinq ans.L'approche collaborative des deux parties implique des discussions et des échanges d'informations sur le traitement de patients spécifiques, et le médecin a exprimé son désir de renforcer davantage les travaux conjoints avec ses pairs au Vietnam, notamment en ce qui concerne les consultations à distance pour les cas chirurgicaux. - VNA