Photo : ministère de la Santé



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville vient d'enregistrer un autre cas de variole du singe (Mpox), a annoncé le 1er octobre le Service de la santé de la ville.

C’est un homme de 34 ans, domicilié dans le district de Binh Chanh. Notamment, le patient n’a pas eu de contacts avec des étrangers et n’a pas voyagé à l’étranger ces derniers temps.

Le Centre de contrôle des maladies de Ho Chi Minh-Ville a mené une enquête sur ses antécédents de voyage et dressé une liste des personnes ayant eu des contacts étroits avec le patient dans les 21 jours avant la découverte des signes de la maladie. Le centre a demandé aux personnes en contact étroit avec le patient de surveiller elles-mêmes leur état de santé à domicile pendant 21 jours. Si elles présentent des symptômes de maladie, elles doivent se présenter immédiatement au poste de santé local. De plus, les personnes vivant avec le patient doivent nettoyer et désinfecter toute la maison, la chambre ainsi que les objets personnels du patient.

Les personnes en contact étroit avec le patient sont actuellement en bonne santé.

Pour rappel, le 22 septembre, Ho Chi Minh-Ville avait également enregistré un cas de variole du singe. Cette personne de Dong Nai résident temporairement à Ho Chi Minh-Ville. Actuellement, ce patient est toujours isolé et est en bonne santé.



Depuis 2022, Hô Chi Minh-Ville enregistre quatre cas de variole du singe. -VNA