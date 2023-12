À la cathédrale Saint-Joseph à Hanoï. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Dimanche soir, de nombreux habitants et touristes ont convergé vers les églises et les lieux publics de Hanoï pour célébrer Noël.



Les grandes artères de la capitale étaient magnifiquement illuminées, tandis que les églises étaient ornées de sapins et de crèches rappelant la naissance de Jésus.



Nguyên Thi Thu et sa famille ont choisi de partager la joie des chrétiens à la cathédrale Saint-Joseph à Hanoï : "Noël est une fête chaleureuse qui annonce une bonne année à venir. J'amène mes enfants ici pour profiter de cette ambiance et de ces décorations exceptionnelles", a-t-elle partagé.

Hô Chi Minh-Ville était également très animée. Les catholiques se rendaient à l'église pour la messe de Noël, tandis que d'autres venaient pour s'amuser et prendre des photos souvenirs.



Mamade Patty, une touriste américaine ayant exploré différentes localités vietnamiennes telles que Hanoï, Danang, Phu Quôc, et quelques provinces du Nord-Ouest, s'est montrée ravie de pouvoir célébrer Noël à Hô Chi Minh-Ville.

"Je suis impressionnée par l'atmosphère de Noël ici, où il semble que les catholiques soient très nombreux. Moi aussi, je suis catholique, et Noël est pour moi une source de joie, de motivation et d'énergie", a-t-elle partagé avec enthousiasme.

Dans la province de Kon Tum, située sur les Hauts plateaux du Centre, ni le vent ni le froid n'ont eu d'impact sur l'animation des églises.

"Nous encourageons les catholiques à participer aux travaux de la paroisse, mais aussi à ceux de leurs communes et de leurs villages respectifs. Notre priorité consiste à élever le niveau d'instruction des habitants afin d'améliorer leur qualité de vie et de contribuer à la construction du pays. Au nom des paroissiens de Kon Tum, je tiens à souhaiter à l'ensemble des auditeurs de la Voix du Vietnam un joyeux Noël serein et paisible !", a déclaré le prêtre Trân Tân Viêt, de la paroisse de Kon Tum. - VOV/VNA