Le navire naval singapourien RSS ENDEAVOUR visite la province de Khanh Hoa. Photo : qdnd.vn

Hanoï, 24 janvier (VNA) - Le navire militaire singapourien RSS ENDEAVOUR a jeté l'ancre au port international de Cam Ranh le 22 janvier, entamant une visite de quatre jours dans la province centrale-sud de Khanh Hoa.La visite vise à contribuer au renforcement de la coopération, de la compréhension mutuelle et de la confiance entre les armées du Vietnam et de Singapour en général et leurs forces navales en particulier.Au cours de la visite, les officiers du navire effectueront une visite de courtoisie au haut commandement de la région navale 4, tandis que les marins participeront à des activités d'échange avec de jeunes officiers et soldats de la Marine populaire vietnamienne.En outre, le navire de la marine singapourienne se coordonnera avec la Marine populaire vietnamienne pour organiser une séance d'entraînement conjointe en mer après avoir quitté le port. - VNA