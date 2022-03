Photo d'illustration: webthethao.vn

Hanoï (VNA) – Un millier de sélectionneurs et sportifs issus de 55 clubs des quatre coins du pays participeront au Tournoi national des clubs de taekwondo 2022 – Coupe de l’ambassadeur de la République de Corée, qui aura lieu du 5 au 12 mars dans la province de Quang Nam, au Centre.



Cet événement sportif s’inscrit dans le cadre des activités marquant le 30 anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée (1992 - 2022) et l'Année nationale du tourisme - Quang Nam 2022.



Lors d’un point presse donné le 2 mars à Hanoï, Vu Xuan Thanh, directeur adjoint du Département des sports de haute performance du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, également vice-président et secrétaire général de la Fédération de taekwondo du Vietnam, a annoncé que les spotifs concourraient dans les épreuves de combat et de poomsé selon trois groupes d’âge de 12 à 14 ans, de 15 à 17 ans, et de plus de 17 ans.

La cheffe adjointe de l'Administration des sports du Vietnam, Le Thi Hoang Yen, s'exprime lors du point presse donné le 2 mars à Hanoï. Photo: VNA

Le comité d'organisation a élaboré un plan pour la prévention et le contrôle de l’épidémie du COVID -19, a fait savoir un représentant du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Quang Nam.



Le Tournoi national des clubs de taekwondo 2022 - Coupe de l’ambassadeur de la République de Corée – sera une bonne occasion pour les sportifs de se rencontrer, d’améliorer leur compétence et de se préparer aux grands événements sportifs tels que les 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), ou les 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19), a déclaré la cheffe adjointe de l'Administration des sports du Vietnam, Le Thi Hoang Yen.



Organisé par la Fédération de taekwondo du Vietnam et le Centre culturel sud-coréen au Vietnam, l’événement contribuera au renforcement de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans les sports. -VNA