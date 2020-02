Hanoi (VNA) – La Maison d'édition «Politique nationale - Vérité» vient de présenter le livre intitulé «Ligne militaire du Parti - Histoire de la formation, du développement et du contenu de base» à l’occasion du 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam.

Le livre «Ligne militaire du Parti - Histoire de la formation, du développement et du contenu de base». Photo: HNM

L'ouvrage du professeur agrégé, Dr. Vu Quang Hien, apporte une vision globale sur le processus de formation et développement des lignes militaires du Parti au cours de ces 90 dernières années, apportant des propositions pour construire une armée populaire forte et complète, capable de remplir toutes les tâches de défense de la Patrie.Divisé en 2 parties, l'ouvrage comprend 8 chapitres résumant l'histoire de la formation et du développement de la ligne militaire du Vietnam, montrant certains contenus de base de la ligne militaire du Parti, illustrés par périodes historiques spécifiques.Ce livre est d'une grande importance tant théorique que pratique, une référence essentielle pour les chercheurs, les enseignants, les étudiants, les élèves, les fonctionnaires, les membres du Parti et même le grand public désireux de mieux cerner et comprendre les politiques militaires du Parti communiste du Vietnam. - CPV/VNA