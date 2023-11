Hanoi (VNA) – Un livre sur la promotion de la tradition de grande union nationale écrit par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a été présenté pour la première fois lors d’une cérémonie tenue samedi 18 novembre à Hanoi.

Couverture du livre du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong sur la promotion de la tradition de grande union nationale. Photo : VNA

La parution du livre a été organisée à l’occasion du 93e anniversaire de la fondation du Front national uni du Vietnam – la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) (18 novembre 1930-2023) par le Comité central du FPV, la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti, et les Editions Politique nationale – Vérité.Le livre de 748 pages comprend un aperçu, 75 discours, articles, interviews, lettres et appels remarquables du secrétaire général Nguyên Phu Trong, ainsi que 142 photos reflétant ses visites dans les 63 provinces et villes du pays.Parmi les trois parties, la première se concentre sur la grande union nationale comme force interne et facteur décisif du succès de la construction et de la défense nationale. La deuxième porte la promotion du rôle politique central du FPV et des organisations socio-politiques pour contribuer à atteindre les objectifs de développement socio-économique du pays. La troisième concerne la promotion du rôle des populations et des localités pour contribuer davantage à la rénovation nationale.Le livre est considéré comme un travail précieux pour la construction et la promotion du bloc de grande union nationale, contribuant ainsi à améliorer la prise de conscience, à renforcer le consensus et à inspirer fortement le patriotisme et l’aspiration à travailler avec dévouement parmi les cadres, les membres du Parti, le peuple et l’ensemble du système politique.Le président du Comité central du FPV, Dô Van Chiên, a souligné que le livre revêtait encore plus de signification à l’occasion du 93e anniversaire du Front national uni du Vietnam. Il s’agirt d’un livre théorique et pratique à long terme sur la promotion de la force de grande union nationale dans le contexte actuel, aidant les comités du Parti à tous les niveaux, les comités du FPV, les cadres et les membres du Parti dans le système politique à considérer et appliquer en réalité.Le livre fournit également une base politique pour construire un plan d’action pour mettre en œuvre la résolution du 8e Plénum du 13e Comité central du Parti sur la poursuite de la mise en œuvre de la tradition de grande union nationale pour faire du Vietnam une nation de plus en plus puissante, prospère, civilisée et heureuse, a-t-il ajouté.Outre la version imprimée, les les Editions Politique nationale – Vérité ont également lancé la version électronique du livre, disponible gratuitement sur son site Internet www.stbook.vn. – VNA