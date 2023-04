Article sur Voces Del Periodista (voix des journalistes), un magazine bimensuel du Mexique.

Mexico, 22 avril (VNA) - La solidarité particulière entre le Vietnam et les pays d'Amérique latine est enracinée dans les similitudes de l'histoire de la libération nationale, a écrit un article sur Voces Del Periodista (voix des journalistes), un magazine bimensuel du Mexique.L'article, intitulé "Vietnam-Amérique latine : d'amis traditionnels à partenaires d'intégration", passe en revue les jalons glorieux des liens traditionnels entre le Vietnam et les pays d'Amérique latine à l'occasion de la visite officielle du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à Cuba, en Argentine et en Uruguay.Il a mis en évidence les images du révolutionnaire et poète cubain José Martí et du président vietnamien Ho Chi Minh comme ceux qui ont posé les premières briques des relations entre le Vietnam et l'Amérique latine.Il a affirmé que depuis la génération de José Martí et de Ho Chi Minh, l'esprit d'indépendance et de liberté a été le ciment qui relie le Vietnam et les pays d'Amérique latine.Le Vietnam se souvient toujours et montre sa gratitude au peuple d'Amérique latine pour avoir organisé des mouvements contre la guerre au Vietnam et soutenu la juste lutte pour l'indépendance et la liberté du peuple vietnamien, contribuant à la formation d'un front populaire mondial en faveur du Vietnam, a-t-il ajouté.Le magazine basé à Mexico a noté que malgré la guerre féroce, la visite au Vietnam et la rencontre avec le président Ho Chi Minh en 1969 par le président du Sénat chilien Salvador Allende, puis la visite du dirigeant cubain Fidel Castro à Quang Tri en 1973 a été et restera à jamais des symboles immortels de solidarité et de soutien précieux du peuple latino-américain à ses pairs vietnamiens.Selon Voces Del Periodista, pendant cette période difficile, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec Cuba en 1960, le Chili en 1971 et l'Argentine en 1973. Au cours des cinq premières années après sa réunification (1975-1980), le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 10 pays latins. pays américains. C'était aussi l'époque où le Vietnam se tenait aux côtés de ses frères latino-américains dans la lutte pour l'indépendance, la démocratie et le progrès social, a-t-il ajouté.Au cours de cette période, tout en soutenant fermement l'adhésion du Vietnam aux Nations Unies en 1977, les pays d'Amérique latine ont également aidé le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre, à étendre ses relations extérieures et à lutter contre les mesures d'embargo, écrit l'article.Depuis que le Vietnam a lancé l’oeuvre "Doi Moi" (Renouveau) en 1986, les relations entre le Vietnam et les pays d'Amérique latine sont entrées dans une nouvelle phase de développement, plus forte et plus complète, a-t-il ajouté.- VNA