Le pont Long Bien enjambant le fleuve Rouge à Hanoï. Photo : VNA

Photo capture de l'écran sur le journal allemand reisereporter.de.

Berlin (VNA) - Le site allemand d'informations touristiques reisereporter.de vient de publier un article présentant les attractions uniques de la capitale Hanoï. En conséquence, outre ses sites historiques et ses paysages célèbres, Hanoï attirait également les touristes avec de nombreuses expériences culinaires attrayantes. Hanoï peut répondre à tous les besoins des gens quelques soient leur intérêt à l'histoire, à l'art, à la nature ou simplement à fin touristique.L'article a indiqué que le charme de Hanoï est dû à de nombreux paysages magnifiques qui sont des temples à l’architecture unique comme la Pagode au pilier unique et le Temple Ngoc Son au bord du lac Hoan Kiem (Epée restituée) ; le Vieux quartier de Hanoï, un véritable joyau de la capitale, attirant un grand nombre de touristes du monde entier. Hanoï abrite également des trésors culturels avec de nombreux vestiges historiques tels que le Temple de la Littérature, construit en 1070, la première université du Vietnam ou encore le Mausolée du Président Ho Chi Minh.Le Théâtre de marionnettes sur l'eau est aussi un point culminant de la vie culturelle à Hanoï. Les spectacles racontent souvent des histoires du folklore vietnamien, offrant aux spectateurs de riches expériences culturelles. Selon l'auteur, la visite de ces lieux permettra aux visiteurs d'acquérir des connaissances approfondies sur l’histoire et la diversité culturelle de la capitale et plus généralement la culture vietnamienne.En plus de sa beauté culturelle, Hanoï possède également un certain nombre d'œuvres architecturales remarquables, notamment le pont Long Bien enjambant le fleuve Rouge, construit à la fin du 19e siècle, et la cathédrale de Hanoï à l'architecture néo-gothique.Au milieu de l'agitation de Hanoï, il existe également des endroits paisibles et relaxants, notamment le lac Hoan Kiem.Selon l'auteur, Hanoï est aussi un véritable paradis culinaire où les visiteurs peuvent découvrir d'innombrables restaurants de rue. Les touristes venant à Hanoï ne peuvent pas manquer le "pho" (soupe de nouilles vietnamienne), le "banh mi" (sandwich vietnamien) avec une variété de garnitures ou le ''nem'' (rouleaux de printemps avec feuille de riz aux crevettes, viande et légumes frais), le poisson grillé La Vong, la soupe de nouilles au bœuf Nam Bo,...La capitale Hanoï est également un centre de culture, d'histoire et d'art et abrite de nombreux musées impressionnants, tels que le Musée national d'histoire du Vietnam, le Musée des Beaux-Arts, le Musée d'Ethnologie du Vietnam,... La visite des musées aidera les visiteurs à mieux comprendre l'histoire et aussi la culture vietnamiennes. -VNA