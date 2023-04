Nguyen Lan Thang est condamné à six ans de prison pour propagande contre l’Etat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Tribunal populaire de Hanoï a rendu son verdict mercredi 12 avril pour le procès en première instance de Nguyen Lan Thang, né en 1975, poursuivi pour propagande contre l’Etat de la République socialiste du Vietnam, selon l’article 117 du Code pénal.Il a été condamné à une peine de six ans de prison ferme, assortie d’une peine complémentaire de résidence surveillée de deux ans à compter de sa libération.Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire de Hanoï, du 13 juin 2018 au 31 décembre 2020, Nguyen Lan Thang, domicilié dans l’arrondissement de Dong Da, à Hanoï, avait directement répondu à des interviews des sites Internet dont 12 clips vidéo publiés en ligne défigurant les lignes de direction du Parti et les politiques de l’Etat, diffusant de fausses informations, insultant des organisations et des particuliers… De plus, il avait possédé deux documents contre l’État de la République socialiste du Vietnam. -VNA