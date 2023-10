Le tournoi d'amitié de golf Vietnam-Japon 2023 s’est tenu le 5 octobre dans la préfecture de Fukuoka, au Japon, réunissant 33 golfeurs vietnamiens et japonais.

Passionné d'art et talentueux dans les domaines du design et de la peinture, Nguyen Truong Hoang Chau, étudiante au Collège des Arts de Hanoi, a recréé des images de fleurs et de fruits frais vietnamiens sur des coquilles d'œufs, contribuant à présenter un beau Vietnam aux amis étrangers.