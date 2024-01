Le professeur Choe Won-gi. Photo : VNA



Séoul (VNA) - Le professeur Choe Won-gi, chef de la faculté d'études ASEAN-Inde de l'Académie diplomatique nationale de République de Corée (KNDA), a déclaré que 2023 était une année très importante pour la République de Corée et le Vietnam.

Les deux parties ont officiellement mis en oeuvre leur partenariat stratégique intégral en juin, lors de la visite du président Yoon Suk Yeol au Vietnam. Les deux parties ont également convenu de la nécessité d'élargir les domaines de coopération bilatérale dans la sécurité, la politique et les échanges entre les deux peuples, outre les domaines de coopération essentielles comme l’économie, le commerce et l’investissement.

Selon le professeur Choe Won-gi, il est temps pour les deux pays de se concentrer sur l'élargissement de la coopération bilatérale dans les domaines de la politique et de la sécurité, y compris la sécurité maritime et l'application des lois. Dans le domaine de l’économie, du commerce et de l’investissement, les deux pays doivent élever le niveau de coopération économique de base à un niveau plus élevé, y compris les domaines des infrastructures, des télécommunications, des technologies émergentes et de l'énergie.

À l'avenir, la République de Corée et le Vietnam devront se concentrer sur les secteurs industriels plus complexes, les domaines émergents et aussi sur l'Initiative régionale intégral du président Yoon Suk Yeol, la Stratégie indo-pacifique de la République de Corée.

À propos de la coopération République de Corée-ASEAN en 2023 et orientation pour 2024, Choe Won-gi a déclaré que la participation de son pays a été accueillie très positivement par les pays membres de l'ASEAN, en particulier lors du Sommet République de Corée-ASEAN tenu l'année dernière à Jakarta. La République de Corée réalisera d'importants investissements pour coopérer avec les pays membres de l'ASEAN dans le domaine du numérique et d'autres projets spécifiques.



Selon le professeur sud-coréen, la République de Corée fonde de grands espoirs sur le rôle du Vietnam en tant que pont de connexion et sur sa capacité de soutien pour aider la République de Corée à atteindre ses objectifs de coopération avec l'ASEAN.

L’expert sud-coréen a estimé que selon ses observations, le partenariat bilatéral République de Corée-Vietnam était le plus important dans la coopération intégrale entre la République de Corée et l'ASEAN. Actuellement, le Vietnam participe activement et contribue à façonner l’avenir commun de l’ASEAN. Pour la République de Corée, le Vietnam est le membre le plus digne de confiance et devrait démontrer cette fiabilité en aidant le pays à renforcer ses liens avec l’ASEAN. -VNA