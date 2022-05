Photo d'illustration : Getty Images

Kuala Lumpur (VNA) - Un expert malaisien des affaires internationales a souligné l'importance du Sommet spécial ASEAN - États-Unis qui marque le 45e anniversaire des relations de dialogue entre les deux parties.

S'adressant à l’Agence vietnamienne d’information, la Docteuse Hoo Chiew Ping, maître de conférences à l'Université nationale de Malaisie, a déclaré que le sommet serait un grand test et aussi une occasion pour le président Joe Biden de montrer que les États-Unis renforceraient leurs liens avec l'ASEAN. L'administration de Joe Biden sait que les États-Unis ne peuvent réussir dans la région indo-pacifique que lorsqu'ils parviennent à attirer la coordination et les contributions de leurs partenaires.

Elle a estimé que lors du sommet, le président américain décrirait l'objectif américain : rapporter une solution économique plus efficace pour l'Asie du Sud-Est dans le processus de reprise économique post-pandémique.

Dans le contexte de chaînes d'approvisionnement mondiales perturbées en raison des impacts du COVID-19 sur la Chine (fournisseur de 60 à 70 % des importations et des exportations de matières premières) et des impacts économiques dus aux tensions russo-ukrainiennes, le renforcement des liens économiques avec les États-Unis pourrait aider à compenser de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement, selon l'expert.



La Malaisie et le Vietnam contribuent à créer la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs permettant aux principaux fabricants de produire des appareils électroniques. Alors que l'ASEAN veut profiter des investissements américains, Washington D.C. souhaite également gagner la confiance des membres du bloc régional pour déplacer ses usines vers les pays de cette région, a-t-elle souligné. - VNA