Le professeur Go Ito de l'Université Meiji du Japon (droite). Photo : VNA

Tokyo, 2 juillet (VNA) - Le professeur Go Ito de l'Université Meiji du Japon a mis l'accent sur la flexibilité de la politique extérieure du Vietnam dans le maintien des relations avec les pays, faisant référence à sa "diplomatie du bambou".Le terme «diplomatie du bambou» a été inventé par le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong lors d'une conférence diplomatique en 2016 et réitéré lors de la première conférence nationale sur les affaires étrangères en 2021. Au cours de ces réunions, le dirigeant a comparé la politique étrangère du Vietnam au bambou, avec de fortes racines. , tiges solides et brancextérieure flexibles.Dans une interview accordée aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) au Japon, le professeur a soutenu que les principaux concepts de la "diplomatie du bambou" résident dans la résilience, la flexibilité et la modestie.Le Vietnam se trouve dans un environnement qui lui permet d'acquérir une position importante au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de renforcer les liens politiques et économiques avec le Japon et la République de Corée, a-t-il déclaré.Concernant la relation Vietnam-Japon, le professeur a noté que les facteurs géopolitiques et géoéconomiques seraient des impulsions pour les relations bilatérales.- VNA