Tokyo (VNA) - Les relations Vietnam Japon ont le potentiel de se développer davantage, a estimé le Dr Tomotaka Shoji, directeur du Département des études régionales relevant de l'Institut national d'études de défense du ministère japonais de la Défense, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), à la veille de la visite officielle au Japon du président Vo Van Thuong du 27 au 30 novembre.Dans le contexte de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon ainsi que de l'amitié et de la coopération ASEAN-Japon, cette visite offrira l'opportunité pour le Premier ministre japonais et le président vietnamien de réaffirmer la force des relations bilatérales, le développement prometteur des relations bilatérales et multilatérales, a fait savoir le Dr Tomotaka Shoji Selon lui, outre l'économie, la sécurité est également un domaine de coopération très important où les deux parties disposent de nombreuses perspectives de coopération.De plus, il est nécessaire aux deux pays d'approfondir leurs relations en collaborant davantage dans des domaines tels que l'économie durable, la protection de l'environnement et la sécurité régionale, a-t-il déclaré.Le Dr Tomotaka Shoji a également souligné un certain nombre de problèmes qui affectent non seulement le Vietnam et le Japon, mais aussi le monde entier, dont le changement climatique. Il a déclaré que le Japon et le Vietnam devraient travailler ensemble pour résoudre ces problèmes et que cela pourrait constituer un domaine potentiel de coopération à l'avenir.-VNA