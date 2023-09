Hanoï (VNA) – Un dictionnaire thématique portugais-vietnamien a été introduit le 6 septembre à Hanoï par l’Association d’amitié et de coopération Vietnam-Brésil, membre de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam.

Lors de la cérémonie de publication du dictionnaire thématique portugais-vietnamien. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, le professeur agrégé Dr. Vu Kim Bang, chef du comité de rédaction, a déclaré que cela visait à répondre à la demande de ceux qui aiment le portugais et souhaitent diffuser l'usage de la langue au Vietnam.



Il a souligné que le dictionnaire a été élaboré avec la langue et les méthodes les plus récentes, dans le but à la fois de servir à l'étude et à l'enseignement de la langue au Vietnam et de fournir une assistance pratique aux Vietnamiens qui souhaitent travailler, faire des affaires et voyager dans les pays lusophones.

En outre, le dictionnaire est également un pont qui contribue à diffuser la culture des pays lusophones en général, la culture portugaise et brésilienne en particulier au Vietnam, a-t-il ajouté.

Selon le Comité d'organisation, avec des sujets variés et une grande applicabilité, l'introduction du dictionnaire devrait contribuer à renforcer les échanges et la compréhension mutuelle sur la politique, l'économie et la culture entre le Vietnam et le Brésil en particulier et les pays lusophones en général. - VNA